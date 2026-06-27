بيتكوفيتش يكشف عن غيابات “الخضر” أمام النمسا

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، غياب المهاجم محمد أمين عمورة عن المواجهة الحاسمة المرتقبة أمام النمسا.

وسيغيب عمورة عن المباراة الثانية على التوالي، بسبب عدم تعافيه كليا من الإصابة التي يعاني منها، حيث من المنتظر أن يكون جاهزا لمباراة الدور الـ32 في حال التأهل.

وتطرق بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية للوضعية الصحية للمدافع رامي بن سبعيني، حيث أكد أن اللاعب تعرض لإصابة طفيفة في المباراة السابقة، وهو الآن في حالة جيدة.

وأضاف الناخب الوطني أن بن سبعيني جاهز على غرار بقية التعداد، لمباراة النمسا.

ويواجه “الخضر” منتخب النمسا، فجر الأحد، بداية من الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة، من كاس العالم 2026.