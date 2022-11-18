بي إن سبورتس تعلن بث 22 مباراة من كأس العالم دون تشفير

ستنقل قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي “سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة أي نحو ثلث المباريات على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

وسابقا أكدت عدة تقارير أن القنوات المفتوحة للشبكة القطرية ستبث 17 مباراة من دور المجموعات، بالإضافة إلى مباريات من دور الستة عشر، ومباريات من الدور ربع النهائي، إلى جانب مبارتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

ووفق هذه التقارير فإن الجمهور المتابع للمونديال بإمكانه متابعة لقاءات كأس العالم قطر 2022، مجانا على القنوات المفتوحة، بداية من المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر.كما سيكون بالإمكان مشاهدة مباريات هامة من دور المجموعات مجانا، بمعدل مباراة إلى مبارتين في اليوم.

قائمة المباريات

الأحد 20 نوفمبر

قطر – الإكوادور

الإثنيـن 21 نوفمبر

أمريكا – ويلز

الثلاثاء 22 نوفمبر

فرنسا – أستراليا

الأربعاء 23 نوفمبر

بلجيكا – كندا

الخميس 24 نوفمبر

البرازيل – صربيا

الجمعة 25 نوفمبر

إنجلترا – أمريكا

السبت 26 نوفمبر

فرنسا – الدنمارك

الأرجنتين – المكسيك

الأحد 27 نوفمبر

بلجيكا – المغرب

إسبانيا – ألمانيا

الاثنين 28 نوفمبر

البرتغال – الأورغواي

الثلاثاء 29 نوفمبر

ويلز – إنجلترا

الأربعاء 30 نوفمبر

تونس – فرنسا

الأربعاء 30 نوفمبر

بولندا – الأرجنتين

الخميس 01 ديسمبر

اليابان – إسبانيا

كوستاريكا – ألمانيا

الجمعة 02 ديسمبر

الكاميرون – البرازيل