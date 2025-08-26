-- -- -- / -- -- --
استيراد فوري لعجلات المركبات و10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين
بِالصّور: وضعية ملعب تيزي وزو عشية مواجهة “الخضر”

ح.م

اكتسى ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو حلّة أنيقة، عشية مواجهة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه البوتسواني.

وتُجرى هذه المباراة في الرابع من سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة مساءً، لِحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأغلقت إدارة ملعب “حسين آيت أحمد” أبواب هذه المنشأة الرياضية العالمية أواخر جوان الماضي، بعد انتهاء فعّاليات البطولة الوطنية.

وخضع ملعب تيزي وزو بعدها لِعملية ترميم، وتحديدا تجديد البساط الطبيعي. كما تُبرزه الصورة الأربع المُدرجة.

