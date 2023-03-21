بِالفيديو: إقصاء شبيبة الساورة

أُقصي فريق شبيبة الساورة مساء الثلاثاء من الدور الأوّل لِمنافسة كأس العرب للأندية البطلة.

واكتفى “نسور” بشار بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله مع الزّائر نادي الكويت الكويتي، بِرسم مباراة الإياب.

وكانت الشبيبة قد خسرت لقاء الذّهاب خارج القواعد بِهدف لِصفر، وهي هي الحصيلة العامّة التي أبعدتها عن السّباق.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم من موريتانيا.

واهتزّت شباك حامي العرين زكريا سعيدي حارس مرمى شبيبة الساورة، بِهدف كويتي في مواجهة الإياب عند الدقيقة الـ 64.

وسجّل هدف الشبيبة المهاجم إلياس دوسن في الدقيقة الـ 75.