بِالفيديو: إنجاز عالمي باهر للعدّاء الجزائري تريكي

حقّق العدّاء الجزائري ياسر محمد الطاهر تريكي، إنجازا عالميا باهرا في مسابقة الوثب الثلاثي.

جاء ذلك، الجمعة، خلال مشاركة العدّاء تريكي في منافسة “الرابطة الماسية” لِألعاب القوى، نسخة العاصمة النرويجية أوسلو 2021.

وتُعدّ منافسة “الرابطة الماسية” إحدى أكبر المسابقات العالمية التي يُنظمها الاتحاد الدولي لِألعاب القوى.

وتصدّر العدّاء ياسر محمد الطاهر تريكي لائحة الترتيب النهائي لِمسابقة القفز الثلاثي، بِوثبة قُدّرت بـ 17.14م، أهّلته لِنيل الميدالية الذهبية (الرّابط الإلكتروني أدناه). وجاء خلفه في المركز الثاني الكوبي أندي دياز بِوثبة قُدّرت بـ 16.78م، وتموقع ثالثا البرتغالي تياغو بيريرا بِوثبة قُدّرت بـ 16.64م.

وتُقدّر وثبة الرقم القياسي للعداء تريكي بـ 17.31م، حقّقها بِالجزائر العاصمة مطلع جوان الماضي.

وسبق للعدّاء تريكي (24 سنة) – ابن قسنطينة – إحراز 8 ميداليات في تخصّصَي الوثب الثلاثي والقفز الطويل، خلال منافسات الألعاب الإفريقية والعربية والجامعية، بينها 6 ميداليات من المعدن النفيس.

وينتمي العدّاء تريكي إلى جامعة تكساس الأمريكية، البلد الرّائد والنموذجي في الرياضة الجامعية، ومنافسة ألعاب القوى تحديدا.

وقد يذهب العدّاء ياسر محمد الطاهر تريكي بعيدا في مشواره الرياضي، إذا واصل على هذا النّسق الإيجابي، وتلقى الدّعم المطلوب.

وينشط تريكي في تخصّص لِألعاب القوى عادة ما “ينفر” منه العدّاءون العرب والأفارقة، الذين تستهويهم السباقات سواء السريعة أو نصف الطويلة أو الطويلة.

للإشارة، فإن الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي يحوزه البريطاني جوناتان إيدواردز، بِوثبة قُدّرت بـ 18.29م، سجّلها في بطولة العالم لِألعاب القوى طبعة مدينة غوتبورغ السويدية في أوت 1995. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه. واللافت أن هذا العدّاء الفذّ حطّم الرقم القياسي العالمي في الوثبة الأولى (18.16م)، ثمّ أعاد تحطيمه مرّة أخرى في الوثبة الثانية (18.29م)! وأراد تكرار السيناريو الخرافي في الوثبة الثالثة، لكن لو يُوفّق.

وقبل جوناتان إيدواردز، كان الرقم القياسي العالمي بِحوزة العدّاء البلغاري خريستو ماركوف بِوثبة قُدّرت بـ 17.98م، سجّلها في بطولة العالم لِألعاب القوى نسخة العاصمة الإيطالية روما صيف 1987.