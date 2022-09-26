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رياضة

بِالفيديو: الأمطار الغزيرة تُلغي مباراة مالي وزامبيا

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: الأمطار الغزيرة تُلغي مباراة مالي وزامبيا
رداءة الأحوال الجوية بِملعب بماكو أثناء تنظيم مباراة مالي وزامبيا.

اضطرّ الحكم إلى إيقاف مباراة منتخب مالي وضيفه الزامبي سهرة الإثنين، بِسبب التهاطل الغزير للأمطار.

واحتضن ملعب “26 مارس” بِالعاصمة المالية بماكو أطوار هذه المباراة الودّية، التي أوقفها الحكم بِقرار نهائي لا رجعة فيه عند الدقيقة الـ 17، بعد أن تعذّر اللّعب بِسبب رداءة الأحوال الجوية.

وكان المنتخبان قد لعبا مباراة ودّية أولى بِالميدان ذاته سهرة الجمعة الماضية، وفاز المنتخب المالي بِهدف لِصفر.

ويستعدّ المنتخبان المالي والزامبي للجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، المُبرمجتَين في أواخر مارس المقبل. حيث تلعب مالي ذهابا وإيابا مع منتخب غامبيا. وتتبارى زامبيا مع فريق اللوزوطو.

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