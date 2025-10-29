بِالفيديو: الأوّل لِمازة.. وعودة آيت نوري بعد غياب دام شهرَين

عثر اللاعب الدولي الجزائري الشاب إبراهيم مازة مساء الأربعاء على مفتاح الشباك، فيما عاد مواطنه ريان آيت نوري إلى المنافسات الرسمية بعد غياب دام شهرَين، بِداعي إصابة في الكاحل.

ودخل مازة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 83، وسجّل الهدف الثالث لِفريقه بايرن ليفركوزن في الوقت بدل الضائع (د120+2)، وفي مرمى المضيف والمنافس بادربورن من الدرجة الثانية (الفيديو).

وبات متوسط الميدان الهجومي إبراهيم مازة وقد سجّل أوّل هدف في الموسم الجديد.

ومنح المنظّمون الدولي الجزائري جائزة رجل المباراة (الصورة الأولى المدرجة أدناه).

وانتهت هذه المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (1-1)، قبل أن يتفوّق بايرن ليفركوزن بِنتيجة (2-4) بعد الوقت الإضافي، ويحجز مقعدا في الدور ثمن النهائي لِمسابقة كأس ألمانيا.

وطرد الحكمُ لاعبًا من صفوف فريق بادربورن، في الدقيقة الـ 58.

وتُجرى عند كتابة هذه الأسطر سهرة الأربعاء، مباراة مانشستر سيتي ومنافسه سوانسي سيتي، بِرسم ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويُشارك المدافع آيت نوري أسياسيا بِزي مانشستر سيتي، بعد أن كان تاريخ الـ 31 من أوت الماضي يُشير إلى آخر مباراة رسمية له، ولُعبت خارج القواعد أمام نادي برايتون، لِحساب مسابقة البطولة الإنجليزية.