بِالفيديو: الدرّاج “لعقاب” ضحية هتافات عنصرية ومدرب ألمانيا يعتذر

تعرّض الدرّاج الجزائري عز الدين لعقاب، الأربعاء، لِهتافات عنصرية، خلال مشاركته في نهائي السباق على الطريق، لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

ولم يقتصر الأمر على الجزائري لعقاب، بل شمل أيضا أحد منافسيه في السّباق المُتمثّل في الدرّاج إيمانويل غبريغزابهير من إيريتيريا. عِلما أن النهائي شارك فيه 38 درّاجا.

وكان وراء الهتافات العنصرية التقني باتريك موستر، مدرب منتخب ألمانيا لِرياضة الدراجات.

وحضر المدرب باتريك موستر على هامش المسلك، يُشجّع رياضيه الألماني أرندت نيكياس، الذي كان خلف الجزائري لعقاب والإيرتيري غبريغزابهير.

وتفوّه المدرب موستر بِألفاظ عنصرية، دفعا للدرّاج الألماني نيكياس حتى يتفوّق على لعقاب و غبريغزابهير، قائلا: “الحق بِسائقي الإبل…الحق بِسائقي الإبل…هيّا”.

ونقلت الإذاعة الألمانية “دوتشلاند فونك سبور” على لسان رئيس الاتحاد المحلي لِرياضة الدراجات ألفونس هورمان، قوله: “يجب أن يعتذر مدربنا باتريك موستر. سنتّصل به فورا ونُحدّثه عن هذا الأمر. نحن نحترم القيم الأولمبية مثل التسامح والرّوح الرياضية”.

أمّا المدرب باتريك موستر، فقال بعدها واستنادا إلى المصدر ذاته: “لديّ عديد الأصدقاء من الجزائر ومن شمال إفريقيا. أنا آسف. صراحة، لم أتعمّد تشويه سمعة أيّ أحد. لقد خانتني العبارات واستعملت ما يجعلني أعتذر بعدما تفوّهت بها”.