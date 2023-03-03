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رياضة

بِالفيديو: الهدف الثامن لـ “بونجاح”

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف الثامن لـ “بونجاح”
الأرشيف

ساهم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، في فوز ثقيل لِمصلحة فريقه السد القطري.

وانتصر فريق السد بِرُباعية نظيفة على الضّيف نادي السيلية، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة الـ 31، رافعا غلّته إلى 8 توقيعات.

وبات فريق السد يجمع 28 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي السيلية الرّتبة الـ 12 والأخيرة بِرصيد 9 نقاط.

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