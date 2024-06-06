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رياضة

بِالفيديو: براهيمي وخطأ آخر فادح.. ولغز الاستغناء عن بن ناصر

علي بهلولي
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  • 5
بِالفيديو: براهيمي وخطأ آخر فادح.. ولغز الاستغناء عن بن ناصر
ح.م

جاءت عودة اللاعب المخضرم ومتوسّط الميدان ياسين براهيمي إلى صفوف “الخضر” سلبية.

وتسبّب براهيمي في الهدف الأوّل الذي تلقّته شباك الحارس الجزائري أنطوني ماندريا، ذلك أنه أهدر كرة فانقضّ عليها الغينيون، وانطلقوا قبل أن يُسجّلوا الهدف الأوّل (الفيديو).

وكان براهيمي قد تورّط في الخطأ ذاته تقريبا، خلال المواجهة الودّية أمام جنوب إفريقيا شهر مارس الماضي (الفيديو).

ولم يستطع براهيمي إثبات أنه كان ضحية النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي، كما يحلو لـ “خصوم” هذا المدرّب ترديده. وبدا لاعب نادي الغرافة القطري أقرب إلى العبء على النّخبة الوطنية.

واللّغز في المباراة الغينية أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ترك لاعبا يعرف “الخضر” مثل جيبه، وينشط في المركز ذاته – بِنسبة كبيرة – الخاص بِبراهيمي، احتياطيا يتفرّج على اللّقاء من دكّة البدلاء! والأمر يتعلّق بِإسماعيل بن ناصر المحترف في نادي ميلان آسي الإيطالي.

وكان بن ناصر قد شارك أساسيا في المقابلات الأخيرة لـ “الروسونيري”، كما أن مدربه ستيفانو بيولي منحه شارة القائد. فماذا كان يُريد بيتكوفيتش فعله بِفلسفته التكتيكية؟

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التعليقات
5
  • عون الله عبدالرحمان

    هذه نتيجة عدم صبرنا على جمال بلماضي الذي أفقده أعداء النجاح تركيزه كما أن الحملة الشرسة ضده وضد اللاعبين زادت الطين بلة، اللوم يقع على من استقدم هذا الناخب الذي لم يخض مباراة واحدة في إفريقيا، قرار بلماضي استبعاد براهيمي تكتيكي بحت لأن طريقة لعبه لا تناسب المنتخب أصبحت عودة محرز وبلايلي وشايبي وبشير بلومي وسليماني ضرورية، استبعاد بن ناصر محير جدا، ومع كل ذلك علينا الآن الإصطفاف وراء المنتخب حتى يحقق التأهل والابتعاد عن إثارة الفوضى التي تحب بعض الأبواق أن تجر الجمهور إليها الذي أبان أمس أنه واع جدا.

    1
  • متتبع

    و يبدأ من جديد مسلسل قصف المدرب بعد اي اخفاق ، يجب تغيير العديد من اللاعبين لان ليس لديهم اية اضافة .

    -1
  • Had bench

    لا تشفي لكن الحقيقة هي لعنة كل من الكوتش بلماضي محرز و سليماني تلاحق الكونفيدرالية ومدربها..

    1
  • كمال

    ياحسراه على ايام بلماضي كان يربح في افريقيا ذهابا وايابا.

    2
  • رياضي

    طريقة لعب ابراهيمي اصبحت مكشوفة ولم يقم بتغييرها فهو يحتفظ بالكرة ثم يدور حولها ويضيعها بسبب ضعفه بدنيا كما انه لاعب فردي اكثر منه جماعي في حين الكرة الغينية تعتمد على اللياقة البدنية والتمريرات حتى انني احسست في بعض اللقطات الكروية الغينية انهم يلعبون مباراة ودية امام لاعبين هواة .

    13

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