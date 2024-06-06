بِالفيديو: براهيمي وخطأ آخر فادح.. ولغز الاستغناء عن بن ناصر

جاءت عودة اللاعب المخضرم ومتوسّط الميدان ياسين براهيمي إلى صفوف “الخضر” سلبية.

وتسبّب براهيمي في الهدف الأوّل الذي تلقّته شباك الحارس الجزائري أنطوني ماندريا، ذلك أنه أهدر كرة فانقضّ عليها الغينيون، وانطلقوا قبل أن يُسجّلوا الهدف الأوّل (الفيديو).

وكان براهيمي قد تورّط في الخطأ ذاته تقريبا، خلال المواجهة الودّية أمام جنوب إفريقيا شهر مارس الماضي (الفيديو).

ولم يستطع براهيمي إثبات أنه كان ضحية النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي، كما يحلو لـ “خصوم” هذا المدرّب ترديده. وبدا لاعب نادي الغرافة القطري أقرب إلى العبء على النّخبة الوطنية.

واللّغز في المباراة الغينية أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ترك لاعبا يعرف “الخضر” مثل جيبه، وينشط في المركز ذاته – بِنسبة كبيرة – الخاص بِبراهيمي، احتياطيا يتفرّج على اللّقاء من دكّة البدلاء! والأمر يتعلّق بِإسماعيل بن ناصر المحترف في نادي ميلان آسي الإيطالي.

وكان بن ناصر قد شارك أساسيا في المقابلات الأخيرة لـ “الروسونيري”، كما أن مدربه ستيفانو بيولي منحه شارة القائد. فماذا كان يُريد بيتكوفيتش فعله بِفلسفته التكتيكية؟