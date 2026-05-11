بِالفيديو: بن رحمة يُسارع الخطى للحاق بِالقافلة المونديالية لـ “الخضر”

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة يُسارع الخطى، للحاق بِقافلة المنتخب الوطني الذي يُشارك في كأس العام التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

ويبتعد المهاجم بن رحمة (30 سنة) عن “الخضر” منذ مواجهة غينيا كوناكري في تصفيات المونديال، بِتاريخ الـ 8 من سبتمبر الماضي. وتحديدا، غاب عن اللقاءات الـ 11 الأخيرة للمنتخب الوطني، ولِسبب فني.

وأهدى بن رحمة فريقه نيوم مساء الإثنين، نقاط الفوز على الضيف نادي الشباب (المدرب نور بن زكري)، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة السعودية.

وتمكّن بن رحمة من هزّ الشباك ومن ركلتَي جزاء، في الدقيقتَين الـ 19 والـ 45، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني.

وبعد فوزه بِنتيجة (2-1)، يملك فريق نيوم 44 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي الشباب الرتبة الـ 13 بِمجموع 33 نقطة.

وفي ظرف شهر وبِالضبط منذ الـ 8 من أفريل الماضي، سجّل بن رحمة خمسة أهداف، بِاحتساب توقيعَي مواجهة الشباب، ووزّع تمريرة حاسمة.

وفي الحصيلة العامة للموسم الحالي، أمضى سعيد بن رحمة 10 أهداف ووزّع 7 تمريرات حاسمة، لِفريقه نيوم في البطولة السعودية.

ويستعدّ الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه الأيّام للكشف عن قائمة المونديال، والتي تكون موسّعة بـ 55 لاعبا، ثمّ تتقلّص إلى 26.