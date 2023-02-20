بِالفيديو: بودبوز يستعيد شبابه في السعودية

يُقدّم اللاعب الدولي الجزائري السّابق رياض بودبوز أداءً راقيا مع فريقه الأهلي السعودي، وقد استعاد جزءا من مستواه الفني العالي الذي أبان عنه في بداية مشواره الرّياضي.

وصنع متوسّط الميدان الهجومي بودبوز بعد ظهيرة الإثنين هدفَي الفوز (2-0)، لِمصلحة فريقه الأهلي أمام المُضيّف نادي أحد، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الثاني السعودي.

ووزّع بودبوز تمريرتَين كُلّلتا بِهدفَين لِفريقه الأهلي، في الدقيقتَين الـ 10 والـ 65. كما صنع لوحات جميلة فوق المُستطيل الأخضر (أشرطة الفيديو الثلاثة الأولى).

وترك اللاعب الجزائري مكانه في الدقيقة الـ 75، و خرج وهو يشكو آلاما على مستوى القدم (شريط الفيديو الرّابع والأخير). في انتظار نتائج الفحص الطبّي لاحقا.

ويرتبط رياض بودبوز (33 سنة) مع نادي الأهلي السعودي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وبات فريق الأهلي بعد هذا الانتصار، يجمع 46 نقطة في المركز الثاني. ويشغل نادي أحد الرّتبة الـ 11 بِرصيد 26 نقطة.