بِالفيديو: ثاني بطاقة حمراء لـ “توبة” في ظرف أسبوعَين فقط

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة مساء الخميس، ثاني بطاقة حمراء في ظرف 15 يوما فقط.

وفاز فريق باشاكشهر بِهدف لِصفر على ضيفه نادي أنقرة غوجو، لِحساب ذهاب نصف نهائي كأس تركيا.

وطرد الحكمُ المدافعَ توبة في الدقيقة الـ 42، تاركا فريقه باشاكشهر مُتعادلا في النتيجة سلبا (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وتُجرى مباراة العودة بِملعب نادي أنقرة غوجو، ما بين الـ 23 والـ 25 من ماي الحالي.

وكان أحمد توبة في الـ 19 من أفريل الماضي، قد طُرد أيضا، لكن في مباراة بِرسم البطولة التركية، جمعت بين فريقه باشاكشهر والزّائر فنربخشة. ولم يلعب بعدها أيّ لقاء رسمي، حتّى شارك في مواجهة أنقرة غوجو، فأُشهرت في وجهه البطاقة الحمراء مُجدّدا.