بِالفيديو: دولي جزائري من القلائل الذين لا يُهدرون ركلات الجزاء

تضمّ صفوف المنتخب الوطني الجزائري الحالي لكرة القدم لاعبا، يتميّز عن غيره بِعدم إهدار ركلات الجزاء. بل يُمكن تصنيفه ضمن قائمة الأفضل في العالم الذين يمتازون بِهذه الصفة.

وينفرد هذا اللاعب بِخاصّية النّجاح في هزّ الشباك من ركلة جزاء، سواء على مستوى “محاربي الصحراء”، أو في النادي الذي يُمثّل ألوانه.

الأمر يتعلّق هنا بِالمدافع رامي بن سبعيني (30 سنة)، المحترف بِنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ومنذ سبعة أعوام خلت، انبرى بن سبعيني لِتنفيذ 14 ركلة جزاء، ونال العلامة كاملة، الأمر المرادف للتوفيق بِنسبة 100%. يوجد بينها ركلة جزاء على مستوى المنتخب الوطني، والبقية مع ناديَي بوروسيا مونشنغلادباخ ودورتموند الألمانيَين.

ويُشير تاريخ السبت الماضي إلى موعد آخر نجاح لِبن سبعيني في التسجيل من هذه الوضعية، حيث نفّذ ركلتَي جزاء ووفّق فيهما. وذلك خلال مباراة بوروسيا دورتموند والضيف نادي هامبورغ (3-2 لِمصلحة المحلّيين)، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الألمانية.

وهزّ المدافع رامي بن سبعيني شباك حارس المرمى البرتغالي دانييل فرنانديز، في الدقيقتَين الـ73 والـ 84 (الفيديو المُدرج أدناه).