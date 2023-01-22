بِالفيديو: زروقي يفتتح العدّاد

ترك اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي بعد ظهيرة الأحد بصمة، في فوز حصده فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي.

وتغلّب فريق تفينتي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي أوتريخت، ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة الهولندية.

وصنع متوسّط الميدان زروقي الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+1).

وفتح رامز زروقي عدّاد التمريرات الحاسمة في البطولة الهولندية هذا الموسم.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الانتصار، يجمع 34 نقطة في المركز الـ 3، مُتخلّفا عن الرّائد نادي فينورد بِفارق 4 نقاط. ويحوز فريق أوتريخت 26 نقطة في الرّتبة الـ 8.