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رياضة

بِالفيديو: سليماني يفتتح عدّاد التهديف مع السبورتينغ

علي بهلولي
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بِالفيديو: سليماني يفتتح عدّاد التهديف مع السبورتينغ

سجّل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء السبت، أوّل هدف لِمصلحة فريقه الجديد سبورتينغ لشبونة، وأنقذه من فخّ الخسارة أمام المضيف نادي ماريتيمو البرتغاليَين.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة البرتغالية، وانتهت بِنتيجة التعادل هدف لِمثله.

وسجّل المهاجم سليماني هدف التعادل لِفريقه سبورتينغ لشبونة في الدقيقة الـ 38. بعد أن كان النادي المحلّي ماريتيمو قد بادر إلى التسجيل في الدقيقة الـ 5.

وكان إسلام سليماني قد تألّق في مباراة الجولة الماضية أمام نادي إيستوريل، وقدّم أوّل تمريرة في البطولة البرتغالية، التي عاد إلى ميادينها في جانفي الماضي.

وبعد أوّل تمريرة في الجولة الماضية، خاض سليماني، السبت، أوّل مباراة له أساسيا مع السبورتينغ، وسجّل أيضا أوّل هدف.

وبات فريق سبورتينغ لشبونة بعد هذا التعادل، يجمع 58 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق 5 نقاط عن الرائد نادي بورتو، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة. ويشغل نادي ماريتيمو الرّتبة الـ 8 بِرصيد 29 نقطة.

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