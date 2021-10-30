بِالفيديو: صاروخ آخر من زروقي

زروقي يحتفل بِهدف سجّله ضد فريق آيندهوفن (صورة نادي تفينتي)

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء السبت، في تقديم العروض الفنية الإيجابية مع فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي.

وخسر فريق تفينتي إنشخيده بِنتيجة (2-5) أمام المضيف نادي آيندهوفن، في إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة الهولندية.

وسجّل رامز زروقي الهدف الثاني لِفريقه تفينتي إنشخيده، في الدقيقة الـ 44.

وأمضى زروقي هدفه بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع زروقي غلّته إلى 3 أهداف، بِزيّ نادي تفينتي إنشخيده، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. وذلك بِاحتساب هدفَين له في منافسة الكأس الهولندية.

واستُبدل متوسط الميدان رامز زروقي في الدقيقة الـ 67.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذه الخسارة، يجمع 15 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي آيندهوفن الرّتبة الـ 2 بِرصيد 24 نقطة.