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رياضة

بِالفيديو: عنف وإيقاف مباراة فريق “بوداوي” ونادي مرسيليا

علي بهلولي
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بِالفيديو: عنف وإيقاف مباراة فريق “بوداوي” ونادي مرسيليا

أوقف الحكم مباراة فريق نيس وضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسيَين مساء الأحد في الدقيقة الـ 75، بِسبب شغب الجمهور وأيضا اللاعبين.

وكانت نتيجة هذه المباراة الجوارية (ناديان من الجنوب الفرنسي) تُشير حين إيقافها، إلى تقدّم فريق نيس بِهدف لِصفر، ضمن إطار الجولة الـ 3 من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وشارك متوسط الميدان والدولي الجزائري هشام بوداوي أساسيا في صفوف فريقه نيس، وخاض كامل أطوار مواجهة مرسيليا. بينما خرج زميله المدافع يوسف عطال من أرضية الميدان في الدقيقة الـ 6، بِداعي الإصابة.

وكان صانع ألعاب فريق مرسيليا ديميتري بايي على وشك تنفيذ ركنية، قبل أن يُمطره أنصار فريق نيس بِوابل من قارورات الماء والمقذوفات الممنوعة والشتائم. ثم سرعان ما تحوّل المشهد إلى أشبه بِحلبة نزال بين اللاعبين، مع تسجيل اجتياج بعض المتفرّجين لِأرضية الميدان، خاصة وأن المدرجات لا يفصلها حاجز أو مضمار ألعاب القوى عن المستطيل الأخضر. قبل أن يضطرّ الحكم إلى إيقافها، في انتظار القرار النهائي له وأيضا لِرابطة الكرة الفرنسية المحترفة.

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التعليقات
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  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    هههههههههه الفرنسيين متربيين الله يبارك 😀

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