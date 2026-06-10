بِالفيديو: ماذا قال ميسي قبل مواجهة الجزائر؟

أدلى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بِانطباعات إعلامية، قبل سبعة أيام من مواجهة المنتخب الوطني الجزائري.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026. ضمن فوج يضم أيضا فريقَي الأردن والنمسا.

وقال ليونيل ميسي: “أنا سعيد، أستمتع بِكل لحظة، ومتحمّس مثلما جرت العادة. شعرت بحالة نفسية رائعة، وكنت متشوّقا للبدء، وتخلّصت من أيّ مخاوف قد تكون لديكم (كان مصابا من قبل على مستوى الساق). أمامنا أسبوع واحد فقط لنُجهّز الجميع ونصل في أفضل حالاتنا لبدء المنافسة”.

ودخل المهاجم ميسي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، من عمر مواجهة منتخبه الوطني الأرجنتيني والمنافس الآيسلندي، وسجّل هدفا من ركلة جزاء بعد دقيقتَين فقط. مساهما في انتصار ثقيل (3-0) لِفريقه.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِأمركا في ساعة مبكّرة من صباح الثلاثاء، علما أن ميسي تابع من دكة البدلاء المواجهة الودية أمام الهندوراس (الفوز بـ 2-0) الأحد الماضي.

وأضاف في تصريحات لِشبكة القنوات التلفزيونية الأرجنتينية “تيك سبورتس”: “سنلعب المونديال في مجموعة كل منتخباتها تُريد الفوز، ودائما ما تطمح للمزيد. سننطلق بِرغبة جامحة، وحماس كبير، وثقة تامة في قدراتنا. سنحاول، كما عوّدناكم دائما، أن نؤكد للجميع أننا نبذل أقصى المجهودات”.