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رياضة

بِالفيديو: ميسي ينضمّ إلى “الفرقة الهزلية” التي تصدّ تسديدات محرز!

علي بهلولي
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بِالفيديو: ميسي ينضمّ إلى “الفرقة الهزلية” التي تصدّ تسديدات محرز!

انضمّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سهرة الثلاثاء، إلى “الفرقة الهزلية” التي تستلقي أرضا خلف جدار الصّدّ، لِمنع اللاعب الجزائري رياض محرز من هزّ الشباك، بعد تنفيذه لِمخالفة على مقربة من حارس مرمى الفريق المنافس.

حدث ذلك في الوقت بدل الضائع من عمر مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي والمضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

ومِن حسن حظّ ميسي هذه المرّة، أن زميله الإيطالي جانلويجي دوناروما حامي عرين “البي آس جي” صدّ تسديدة محرز، وإلّا لَتحوّل الدولي الأرجنتيني إلى مصدر تنكيت مَن شاهد هذه المباراة، خاصّة الجمهور الجزائري.

واشتهر محرز بِتسجيل الأهداف بِهذه الطريقة الخرافية، سواء مع المنتخب الوطني الجزائري أو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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