-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: نهاية كما يشتهيها عوشيش

الشروق الرياضي
  • 433
  • 0
بِالفيديو: نهاية كما يشتهيها عوشيش

أهدى اللاعب الدولي الجزائري عادل عوشيش مساء الأحد، فوزا لِفريقه شالكه في جولة إسدال ستار بطولة القسم الثاني الألماني (الـ 34).

وفاز فريق شالكه بِهدف لِصفر على الضيف نادي برانشفايغ، من توقيع متوسط الميدان عوشيش في الدقيقة الـ 36.

وأنهى عوشيش موسمه رياضي على مستوى الأندية بِرصيد 3 أهداف، في بطولة الدرجة الثانية لِألمانيا.

وتتحوّل الحصيلة إلى 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية، وبِاحتساب انطلاقة الموسم الحالي (النصف الأوّل) مع فريق أبردين الأسكتلندي.

وختم فريق شالكه مشواره في البطولة رائدا بِرصيد 70 نقطة، بعد أن ضمن في تاريخ سابق أمر الصعود إلى القسم الأول الألماني. وشغل نادي برانشفايغ المركز الـ 15 بِمجموع 37 نقطة.

ويُمنّى عادل عوشيش الآن النّفسَ بِالمشاركة مع “محاربي الصحراء” في كأس العالم، التي يُرفع ستارها في الـ 11 من جوان المقبل.

مقالات ذات صلة
سحر كأس العالم يُسرع تغيير الجنسيات الرياضية

سحر كأس العالم يُسرع تغيير الجنسيات الرياضية

صايب ينتظر الإشارة من “موبيليس”… والحارس حديد يُفاضل بين الساورة وم. وهران

صايب ينتظر الإشارة من “موبيليس”… والحارس حديد يُفاضل بين الساورة وم. وهران

المنتخب الجزائري لكرة اليد ينهزم أمام نظيره التونسي

المنتخب الجزائري لكرة اليد ينهزم أمام نظيره التونسي

الرئيس تبون يُهنّئ أبطال إفريقيا

الرئيس تبون يُهنّئ أبطال إفريقيا

رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

فرقاني منح لي الفرصة في المولودية وفجرت إمكاناتي مع بلوزداد

فرقاني منح لي الفرصة في المولودية وفجرت إمكاناتي مع بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد