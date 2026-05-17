بِالفيديو: نهاية كما يشتهيها عوشيش

أهدى اللاعب الدولي الجزائري عادل عوشيش مساء الأحد، فوزا لِفريقه شالكه في جولة إسدال ستار بطولة القسم الثاني الألماني (الـ 34).

وفاز فريق شالكه بِهدف لِصفر على الضيف نادي برانشفايغ، من توقيع متوسط الميدان عوشيش في الدقيقة الـ 36.

وأنهى عوشيش موسمه رياضي على مستوى الأندية بِرصيد 3 أهداف، في بطولة الدرجة الثانية لِألمانيا.

وتتحوّل الحصيلة إلى 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية، وبِاحتساب انطلاقة الموسم الحالي (النصف الأوّل) مع فريق أبردين الأسكتلندي.

وختم فريق شالكه مشواره في البطولة رائدا بِرصيد 70 نقطة، بعد أن ضمن في تاريخ سابق أمر الصعود إلى القسم الأول الألماني. وشغل نادي برانشفايغ المركز الـ 15 بِمجموع 37 نقطة.

ويُمنّى عادل عوشيش الآن النّفسَ بِالمشاركة مع “محاربي الصحراء” في كأس العالم، التي يُرفع ستارها في الـ 11 من جوان المقبل.