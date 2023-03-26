بِالفيديو: هذه هي ملاعب ملف الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

كشف رئيس اتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف، عن المدن التي أدرجتها هيئته في ملفّ الترشّح لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعدّد زفيزف أسماء هذه المدن (الملاعب) في تصريحات إعلامية نقلتها قناة “الشروق نيوز”، الأحد، في: وهران (ميلود هدفي)، والبليدة (مصطفى شاكر)، والعاصمة، وقسنطينة (محمد حملاوي)، وعنابة (19 ماي 1956).

وأشار الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم إلى أن العاصمة جهّزت ملعبَين لِهذه لتظاهرة الكروية القاريّة، دون أن يُحدّد اسمَيهما. ولا يُستبعد أن يكون زفيزف قد أشار إلى ميدانَي “نيلسون مانديلا” بِبراقي والدويرة.

وأضاف جهيد زفيزف أن الجزائر ستستقبل هذا الإثنين مسؤولي شركة ألمانية أوفدتها “الكاف” إلى بلادنا، لِمُعاينة ملاعب ومراكز تدريب ومنشآت “كان” 2025.