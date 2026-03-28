بِالفيديو: هل يُنبّه بيتكوفيتش بييلسا إلى هذا الأمر الخطير؟

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ودّيا نظيره الأوروغواياني، بِمدينة تورينو الإيطالية هذا الثلاثاء.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِنهائيات كأس العالم، التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وقبل ذلك، يُفترض أن يتحدّث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع نظيره الأوروغواياني مارسيلو بييلسا بِشأن نقطة هامّة جدا، وهي تفادي التدخّلات الخشنة قبل شهرَين ونصف الشهر من انطلاق المونديال.

وقام مدافع الأوروغواي دانييل أراوخو بلقطة “متوحّشة” ضد متوسط ميدان إنجلترا فيل فودن، أجبرت الأخير على الخروج في الدقيقة الـ 56 بِسبب خطورتها (الفيديو المدرج).

ولُعبت هذه المباراة بِميدان “ويمبلي”، بِالعاصمة البريطانية لندن سهرة الجمعة.

ويحمل سجّل كرة القدم حالات كثيرة ومأساوية، تسبّبت في حرمان لاعبين كبار من خوض المونديال، على غرار إصابة المهاجم الجزائري ياسين بزاز أمام مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2010 بِأنغولا، وغيابه عن مونديال جنوب إفريقيا في جوان الموالي، بِسبب التدخّل الخشن للاعب المالي. وأيضا المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو في مباراة لِناديه موناكو الفرنسي، بِرسم كأس هذا البلد أواخر جانفي 2014، وعدم خوضه مونديال الصيف الموالي بِالبرازيل.

تسريع التبديلات وتوسيع صلاحيات "الفار" يتصدران التعديلات الجديدة

3 أساسيين لأوّل مرّة في صفوف "الخضر"

ودية غواتيمالا بين جس النبض وضبط الخيارات لموعد الأوروغواي

أبرز ما قاله بيتكوفيتش قبل مواجهة غواتيمالا

هذا هو حكم مباراة الجزائر وغواتيمالا

"قرار الكاف يعتبر أكبر عملية سطو إداري في تاريخ كرة القدم"

