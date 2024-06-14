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رياضة

بِالفيديو والصّور: أوّل مباراة بِالملعب العالمي بِالدويرة

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: أوّل مباراة بِالملعب العالمي بِالدويرة
ح.م
ملعب الدويرة.. صرح آخر عالمي في قائمة المنشآت الرّياضية الفخمة والعصرية للجزائر.

أُقيمت، الجمعة، فعّاليات أوّل مباراة فوق أرضية الملعب العالمي “علي لبوانت” بِالدويرة. وحملت طابعا تجريبيا.

وجمعت المباراة بين فريقَي مولوديتَي الجزائر ووهران صنف الأواسط، بِرسم الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة الوطنية لِهذه الفئة.

ويُنتظر التدشين الرّسمي لِهذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية، في المستقبل القريب. عِلما أن السلطات العمومية وضعت ملعب الدويرة تحت تصرّف إدارة نادي مولودية الجزائر صاحب لقب البطولة الوطنية، وأحد مُنشّطَي نهائي كأس الجمهورية.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

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