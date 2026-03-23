بِالفيديو: وضعيتا ملعبَي مواجهتَي الجزائر أمام غواتيمالا والأوروغواي

تنتظر المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مقابلتان ودّيتان أمام غواتيمالا والأوروغواي، في الـ 27 والـ 31 من مارس الحالي.

وتُجرى المواجهتان بِإيطاليا، وتحديدا بِملعب “لويجّي فيرّاريس” (الصورة المدرجة أدناه) بِجنوة ضدّ غواتيمالا، وميدان “أليانز ستاديوم” بِتورينو ضدّ الأوروغواي.

وكان ملعب “لويجّي فيرّاريس” مساء الأحد الماضي على موعد مع آخر مباراة قبيل لقاء “الخضر”، لمّا احتضن مقابلة نادي سامبدوريا والضيف فريق أفيلّينو (2-1 لِمصلحة المحلّيين)، بِرسم الجولة الـ 32 لِبطولة القسم الثاني الإيطالي (الفيديو الأوّل المُدرج أدناه).

أمّا ميدان “أليانز ستاديوم” بِمدينة تورينو، فكان سهرة السبت الماضي على موعد مع مباراة نادي جوفانتوس والزائر فريق ساسولو (التعادل بِهدف لِمثله)، ضمن إطار الجولة الثلاثين من عمر البطولة الإيطالية للقسم الأوّل (الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه).

ولن يحتضن الملعبان المذكوران أعلاه أيّ لقاء قبيل مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري، لِكون المنافسات المحلية في إيطاليا ستتوقّف، بِسبب نافذة “الفيفا” للمقابلات الدولية التي تمتدّ ما بين الإثنين والـ 31 من مارس الحالي.