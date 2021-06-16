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الجزائر
محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة

تأجيل قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب أطراف القضية

نوارة باشوش/إلهام بوثلجي
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تأجيل قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب أطراف القضية

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية “سونطراك 1” إلى الدورة الجنائية المقبلة.

ويتابع في القضية 15 متهما منهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع, محمد مزيان, ونجليه، وعدد من إطارات سونطراك إلى جانب أشخاص معنويين، شركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”, مجمع “كونتال فوركوارك”, شركة “كونتال الجزائر” وتم تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع وهذا بسبب غياب العديد من المتهمين وعلى رأسهم ممثلي الشركات الأجنبية المتهمة في الملف والذين تعذر عليهم الدخول للجزائر.

ويواجه المتابعون في هذه القضية تهم تتعلق بجناية قيادة جماعة أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.

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