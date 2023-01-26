تأشيرة شنغن.. 6 أخطاء تجنبها عند التقديم

يرتكب المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن أخطاء عديدة، مما يقلل من فرصهم في الحصول على التأشيرة للدخول إلى الدول الأوروبية.

وقال موقع “شنغن فيزا أنفو” الخاص بمعلومات تأشيرة شنغن أنه يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن اتباع إجراءات صارمة والابتعاد عن الأخطاء ، مما يقلل من فرصهم في الحصول على التأشيرة.

وقال الموقع أنه يجب على مقدم الطلب للحصول على تأشيرة شنغن الانتباه إلى بعض الأخطاء الشائعة جدًا والتي تؤدي بشكل عام إلى رفض الطلب.

وأدرج موقع الخاص بمعلومات تأشيرة شنغن بعض هذه الأخطاء التي يجب تجنبها بأي ثمن لزيادة فرصك في الحصول على هذه التأشيرة:

1- جمع المستندات المطلوبة بناءً على قائمة مقدمة من صديق

وقال الموقع أنه على المتقدم أن يعلم بأن المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة شنغن تختلف من دولة إلى أخرى، أو من سفارة إلى أخرى. أيضًا يتم تحديث متطلبات التأشيرة باستمرار من قبل سفارات منطقة شنغن حول العالم.

لذلك يُنصح بجمع المستندات على أساس القائمة التي تنشرها سفارة الدولة التي يُفترض فيها تقديم الطلب.

2- جواز السفر لا يفي بالمعايير

غالبًا ما يكون الحصول على جواز سفر صالح لبضعة أشهر مرادفًا للرفض. يجب أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة ستة أشهر أخرى بعد تاريخ الرحلة المخططة إلى منطقة شنغن.

3- تعبئة نموذج الطلب بمعلومات غير صحيحة

يرتكب العديد من المسافرين خطأً بإدخال معلومات تختلف عن تلك الموجودة في المستندات الأخرى. على سبيل المثال ، يجب إدخال فترة صلاحية جواز السفر بشكل صحيح في النموذج.

4– عدم وجود تأمين سفر

يقول موقع “شنغن فيزا إنفو” إن رفض إصدار على تأمين سفر بفكرة “لن يحدث لي شيء” هو خطأ فادح، تأمين السفر يغطي الإعادة إلى الوطن في حالة الوفاة هو أكثر من المطلوب لتجنب الرفض.

5- تقديم الطلب مع مخطط خاطئ

يجب تقديم الطلب إلى سفارة الدولة التي ستزورها أولاً، إذا كنت تخطط للبقاء في كل دولة لعدد متساوٍ من الأيام. إذا كنت تخطط للبقاء في كل دولة لعدد مختلف من الأيام، فيجب تقديم الطلب إلى سفارة البلد الذي ستقيم فيه أطول فترة وتبدأ منه رحلتك.

6- عدم إحضار النقود لدفع رسوم الطلب

تطلب جميع السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرات من المسافرين حمل المبلغ المحدد المطلوب للحصول على التأشيرة نقدًا.