تألّق بلايلي وبن طالب وشعيبي

تألّق اللاعبون الجزائريون يوسف بلايلي ونبيل بن طالب وفارس شعيبي مساء الأربعاء، في مقابلات الجولة الحادية والعشرين من عمر البطولة الفرنسية.

وصنع متوسّط الميدان الهجومي بلايلي هدف التعادل لِفريقه أجاكسيو أمام المضيف أونجي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 65، وذلك في مباراة انتهت لِمصلحة أجاكسيو بـ (1-2).

ورفع بلايلي غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم، بِاحتساب مقابلاته أيضا مع ناديه السابق براست. فضلا عن حيازته رصيد مُماثل من الأهداف.

أمّا متوسّط الميدان بن طالب فقد صنع الهدف الوحيد لِفريقه أونجي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 13.

ويجمع بن طالب في رصيده تمريرتَين حاسمتَين، وثلاثة أهداف.

وطرد الحكم اللاعب الإيفواري سليمان دومبيا مدافع فريق أونجي في الدقيقة الـ 78.

وفي لقاء آخر، سجّل المهاجم شعيبي الهدف الثاني لِفريقه تولوز (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أعلاه)، الفائز على الزّائر نادي تروا بِنتيجة (4-1).

ويحوز شعيبي رصيد 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، بِزيّ نادي تولوز في مسابقة “اللّيغ 1” النّسخة الحالية. وهو لاعب مُرشّح لِتعزيز صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب.

أمّا المهاجم أندي ديلور، فقد خاض أوّل مباراة له مع فريقه الجديد نانت، لكنهما خسرا داخل القواعد بِنتيجة (0-2) أمام أولمبيك مرسيليا.

ودخل ديلور بديلا في الدقيقة الـ 78، وحينها كان فريقه نانت مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر. حاملا القميص رقم “99”.