“تاريخ منتخب الجزائر” و”قصص كرة القدم الجزائرية” في سيلا 2025

يسلطان الضوء على ماضي "الخضر" وأمراض البطولة الوطنية

تعززت المكتبة الرياضية بإصدارين جديدين يغوصان في ماضي وواقع الكرة الجزائرية، وذلك عن دار نسمة للنشر والتوزيع. الكتاب الأول، للصحفي عادل حداد الذي يحمل عنوان تاريخ منتخب الجزائر، وهو الجزء الثاني من هذا العمل الذي يسلط فيه على مسار وإنجازات محاربي الصحراء منذ الاستقلال. أما الإصدار الثاني، فهو للصحفي إبراهيم بن تومي الذي اختار له عنوان قصص كرة القدم الجزائرية.

يعرف المعرض الدولي للكتاب في طبعة هذا العام حضورا نسبيا للكتاب الرياضي، ورغم قلته، إلا أن المتابعين يعتبرون تواجده خطوة هامة في إطار تشريح وتوثيق واقع ومسار الكرة الجزائرية بشكل عام، سواء ما تعلق بالمنتخب الوطني أم واقع البطولة المحلية. وفي هذا الجانب، فقد صدر الجزء الثاني من كتاب “تاريخ منتخب الجزائر” للصحفي عادل حداد الباحث في تاريخ الكرة الجزائرية، وسيكون في متناول القراء والمهتمين خلال الصالون الدولي للكتاب من 30 أكتوبر إلى 8 نوفمبر. ويُكمل هذا العمل الجزء الأول الصادر عام 2023، وهو ثمرة جهدٍ توثيقيٍّ دؤوب للصحفي المميز عادل حدّاد، الذي جمع في هذا الإصدار كل مباريات المنتخب الوطني الجزائري منذ تأسيسه. وأكد نجم الدين سيدي عثمان أن دار نسمة تفتخر بإطلاق هذا الكتاب، مع جزئه الأول، لأنه يمثل توثيقًا حقيقيًا نادرًا للمتابعين، والشغوفين، والصحفيين، وهواة القراءة، بل وحتى للاتحادية ذاتها. مضيفا بالقول: “ليس هناك- في تقديري- من وثّق مسيرة “الخضر” بهذه الدقة وبهذا الحجم، إذ جمع حدّاد أكثر من 391 مباراةٍ موثّقةٍ بالتفاصيل، والتشكيلات، والكواليس، والقصص الخفية”، مؤكدا أنه كتابٌ ثري، سرديٌّ، جذّاب، مختلف، ودقيق في معلوماته، وليس مجرد جداول وأرقام؛ وبالتالي، فهو عملٌ يستحق القراءة والاقتناء وأن يحفظ في مكتبة البيت. علما أن هذا الجزء يغطي الفترة من عام 1991 حتى الآن، معرجا على نكسات التسعينيات والعودة إلى الواجهة من بوابة ملحمة أم درمان 2009 ومونديال البرازيل وصولا إلى التتويج القاري صائفة 2019 والعودة إلى العرس العالمي بعد غياب عن دورتين متتاليتين.

أما الكتاب الثاني، فهو للصحفي إبراهيم بن تومي تحت عنوان “قصص كرة القدم الجزائرية”. وهو عمل يخوض في تشريح أمراض البطولة الوطنية، من خلال سرد قصص وقائع عايشها منذ بداياته في الصحافة الرياضية سنة 2001، حيث يكشف في هذا الكتاب، حقائق صادمة تقع في الخفاء، وتصب في خانة كواليس الملاعب، الحقائب السرية، السحرة، الابتزاز، الممارسات الغامضة، وكيف تتغيّر نتائج المباريات فجأة، وذلك في كتاب من 160 صفحة يجمع بين الصدق والواقعية والطرافة والدهشة والمفاجأة، في سرد مستخلص من تجربة ميدانية تعادل ربع قرن من الممارسة الإعلامية. وفي السياق ذاته، سيعرف جناح دار نسمة كتابا رياضيا آخر، في قالب شبه روائي سير ذاتي بعنوان “شهيد العرس”، ألفه رئيس مولودية العلمة السابق عراس هرادة، وهو عملٌ يتطرّق إلى سيرته الشخصية ومحطات رئاسته للبابية، وكذلك مغامراته الكثيرة داخل الوطن وخارجه.