تاشريفت يعزي في وفاة المجاهد والدبلوماسي الأسبق نور الدين جودي

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الأحد، بتعازيه إلى عائلة المجاهد والدبلوماسي الأسبق نور الدين جودي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 سنة.

وجاء في نص تعزية الوزير “بأسى كبير وحزن عميق، تلقـيت نـبأ فاجعة وفـاة المـشمول بعفو الله تعـالى ورضاه الدبلوماسي الرمز نـور الدين جـودي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هـذه الأيام المشهودة، مـن شـهـر العطاء والغفران، طهـر المولى ثـراه وغمر روحه بأنعام مغفرته ورضوانه وألحقه بعليين في جنات الخـلد والنعيم”.

وأضاف الوزير “بانـتـقـال هـذا الـمخلص الوطني الـمغـفـور له بإذن الله تـعـالى، إلى جوار ربه، فإننا نعزي أنفـسـنا جميـعـا بـفقدان الجزائر لأحد أبنائها البررة من الرموز الكبيرة، وهو الدبلوماسـي المحنك الذي امتاز خلال مسيرته المهنية، بأخلاقه الحميدة وسيرته الحسنة وتفانيه في أداء عمله مما جعله يشغل العديد من الـمناصب الـدبلوماسية، ويترأس الجمعـية الدولية لأصدقاء الـثورة الـتحريرية الجزائرية”.

وأمام هـذا الرزء الأليم يقول وزير المجاهدين وذوي الحقوق”لا يسعني إلا أن أتوجه إلى كافة أفراد عائلته الكريمة، وإلى الأسرة الـثـورية باسـمي الـخاص ونـيابة عـن كافة إطارات القطاع، بأخلص التعازي وأصدق عـبارات التعاطف والمواساة، سائلا الـمولى عـز وجـل أن ينزل على الـمرحوم شآبـيب رحمته وعزائم مغفرته ويسكنه فـسيح جـنانه، وأن يصطفي روحه الطاهرة في عـداد الـنفوس المطمئنة، وأن يلهـم أهله وذويه جميل الـصبر وعظيم الـسلوان، ويـؤجـرهـم في مصابهـم هـذا، ويـجازيهـم عنه خيـر الـثواب، إنه الـسـمـيع الـمـجـيـب”.

وكان قد انتقل إلى رحمة الله السبت المجاهد والدبلوماسي الأسبق، نور الدين جودي، عن عمر ناهز 92 سنة.

والتحق الفقيد مبكرا بصفوف الثورة التحريرية المباركة، مساهما في تأطير الدبلوماسية الجزائرية إبان الثورة التحريرية المجيدة.

بعد الاستقلال، شغل الفقيد العديد من المناصب الدبلوماسية، كما ترأس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة التحريرية الجزائرية.