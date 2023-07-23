تاقجوت لـ “الشروق”: أنا مترشح رسميا لمنصب الأمين العام للمركزية النقابية

قال القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت، الأحد، إنه مترشح رسميا لمنصب الأمين العام للمركزية النقابية.

وأوضح تاقجوت في حديث مع “الشروق” قبيل انطلاق المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر بفندق شيراطون غربي العاصمة، إنه ترشح لهذا المنصب على أمل أن ينتخبه المندوبون المشاركون في المؤتمر.

ومن المنتظر أن ينتخب ما يقارب من 800 مندوب أمينا عاما للمركزية النقابية في أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي تجرى اشغاله الأحد والإثنين، إضافة إلى تشكيلة جديدة للأمانة الوطنية وأيضا اللجنة التنفيذية الوطنية، التي تعد أعلى هيئة في التنظيم النقابي