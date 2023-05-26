“تاكو”.. روبوت محادثة مرتقب من “تيك توك”

أعلن تطبيق “تيك توك” الشهير انضمامه لتيار الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق روبوت محادثة يسمى “تاكو”.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المنصة تختبر هذه الأيام، روبوت محادثة يسمى “تاكو”، بإمكانه الإجابة عن الأسئلة ومحادثة مستخدمي التطبيق.

وفقا للصحيفة قال مصمم الروبوت، “إنه يستكشف طرقاً جديدة لإدارة البحث والاكتشاف على تطبيق تيك توك”

وأضاف أنه يتطلع إلى التعلّم من المجتمع حيث يواصل مع فريقه إنشاء مكان يلهم الإبداع ويقود الثقافة.

أما “تاكو”، فيظهر حاليا كرمز صغير يشبه الشبح أعلى يمين شاشة التطبيق.

وبعد النقر على هذا الرمز، يُنقَل المستخدمون إلى برنامج المراسلة الفورية، حيث يمكنهم طرح الأسئلة، يمكنه أيضاً تقديم توصيات للمحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم.

كما يمكن للمستخدمين اختيار حذف بياناتهم، ولكن يُحذَّرون من مشاركة أي معلومات شخصية مع روبوت المحادثة، كذلك يُنصَح أيضاً بعدم الاعتماد فقط على الروبوت للحصول على المشورة الطبية أو القانونية أو المالية، لأن “التعليقات الواردة من (تاكو) تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد لا تكون صحيحة أو دقيقة”.

تأتي هذه الخطوة في وقت يدفع فيه “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، نحو الذكاء الاصطناعي، إذ يتطلع المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيق، خوفاً من استخدام الحكومة الصينية البيانات.

وبالفعل، أصبحت هذا الشهر ولاية مونتانا أول ولاية أميركية توافق على إجراء يحظر “تيك توك”، إلا أن التشريع يواجه تحديات قانونية.