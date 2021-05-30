تبرئة محرز من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

انتقادات لاذعة تطال غوارديولا

برأ تحليل فرنسي إيطالي، الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من التسبب في خسارة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

وفشل محرز في إنقاذ مانشستر سيتي من الهزيمة أمام مواطنه تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدراجاو، في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي خسرها الفريق السماوي بنتيجة 0-1.

لويس ساها وفيديريكو بالزاريتي، نجما منتخبي فرنسا وإيطاليا السابقان، أكدا أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، أخطأ في الدفع بالجناح الإنجليزي رحيم سترلينج بشكل أساسي خلال المباراة.

وانتقد الثنائي تخلي المدرب الإسباني عن المُخضرم فيرناندينيو والشاب رودري في وسط الملعب، لا سيما وأنه كان دائم الدفع بأحدهما في وسط الملعب الدفاعي. وبرأ مُحللا قناة “راديو مونت كارلو” الفرنسية محرز من التسبب في الخسارة، حيث أكدا أنه وزميله برناردو سيلفا كانا ضحية غوارديولا.

وانتقد الثنائي صراخ غوارديولا الدائم في محرز خلال الشوط الأول، مؤكدين أن الأفضل كان الدفع بلاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو مُبكرا من أجل إحداث زيادة عددية في وسط الملعب.

واختتم الثنائي تصريحاتهما بالتأكيد على أن الدفع بلاعب الوسط البرازيلي في النهاية جعل مانشستر سيتي متملكا للمباراة، لكنه فشل في تعويض النتيجة لضيق الوقت.