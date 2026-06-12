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رياضة

تحديد أندية فوجَي بطولة القسم الثاني

الشروق الرياضي
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تحديد أندية فوجَي بطولة القسم الثاني
الأرشيف
نادي البارادو سيلعب مع أندية شرق البلاد.

ضبطت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة، أسماء أندية فوجَي بطولة القسم الثاني للموسم المقبل.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي للرابطة بِمقرّ الهيئة، الخميس.

وهكذا سيلعب النازلون من القسم الوطني الأوّل كالتالي: نادي البارادو في فوج “وسط- شرق”، وترجي مستغانم رفقة مولودية البيّض في فوج “وسط- غرب”.

أمّا بِخصوص الفرق الصاعدة من الدرجة الثالثة، فأُدرجت كما يلي: شبيبة سكيكدة (وسط- شرق)، وشبيبة عزازقة (وسط- شرق)، واتحاد البليدة (وسط- غرب)، وسيدي محمد بن علي (وسط- غرب)، وشباب المشرية (وسط- غرب)، وشبا تيندوف (وسط- غرب).

وتمثّلت أسماء أندية الفوجَين على النّحو الآتي:

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