تجارة: استجابة كبيرة لنظام المداومة خلال اليوم الأول لعيد الفطر  

أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني أن نسبة استجابة التجار لنظام المداومة لليوم الأول من أيام عيد الفطر قاربت الـ 100 بالمائة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي خلال زيارة ميدانية إلى عدد من بلديات ولاية الجزائر للمعاينة والوقوف على برنامج المداومة الذي سطرته الوزارة، أن”99,85 بالمائة من اجمالي التجار المعنيين بضمان المداومة في أول أيام عيد الفطر عبر كافة الولايات والمقدر عددهم بـ 51248 تاجر قد احترموا البرنامج”.

ونوه زيتوني بأن عددا كبيرا من التجار لا سيما العاملين في مجال السلع ذات الاستهلاك الواسع على غرار المخابز والمواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه قد فتحوا محلاتهم بشكل عادي حتى وإن لم يكونوا مسخرين للعمل خلال أيام العديد.

وقال في هذا الخصوص إن عدد التجار الذين فتحوا محلاتهم بشكل ارادي “يمثل ثلاثة أضعاف التجار الملزمين بنظام المداومة عبر كافة ولايات الوطن” مبرزا ان اليوم الاول من عيد الفطر شهد وفرة في مختلف المواد الاستهلاكية الاساسية على غرار الخبز واللحوم و الحليب و الخضر و الفواكه وبأسعار لم تشهد ارتفاعا.

وأكد الوزير أن الوفرة “هي أقوى سلاح ضد المضاربة والمضاربين حيث ستقف مصالح الرقابة أمامهم بالمرصاد” وأن برنامج شهر رمضان “كلل بالنجاح” بفضل تجند اطارات وزارتي التجارة والفلاحة والمواطن والتجار النزهاء والمنتجين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وعرفت الزيارة معاينة المحلات التجارية و الوحدات الانتاجية على مستوى كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله و الأبيار و بئر خادم و هذا بحضور السلطات المحلية، حيث أكد الوزير في كافة النقاط التي توقف عندها على أهمية قرار تسخير المطاحن والملبنات الذي “ساهم في وفرة المنتوج واستقرار الاسعار” عند المستهلك النهائي.