تجديد الثقة في المدرب فوزي البنزرتي

مولودية الجزائر:

جدد رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية المحترفة، مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، الثقة في شخص المدرب التونسي، فوزي البنزرتي، عقب يومين من الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق خارج الديار ضد مولودية وهران (3-0)، لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وفي تصريحات أدلى بها حاج رجم للإذاعة الوطنية، الجمعة، قال: “المدرب بنزرتي سبق وأن أثبت قدراته عبر الماضي ونجح في كل المحطات التي مر بها. ثقتنا كاملة في التقني التونسي وهو المدرب المناسب لمولودية الجزائر. بفضل خبرته سينجح في قيادة المولودية إلى العودة لسكة الانتصارات سريعا”.

وبعد فترة التوقف استأنف العميد البطولة الوطنية بتسجيل ثلاثة تعثرات متوالية وهي النتائج التي رمت به إلى المركز السادس بمعية جاره وغريمه اتحاد الجزائر برصيد 19 نقطة. وكشف المسؤول أن إدارته ستستغل فترة الانتقالات الشتوية “لانتداب بعض اللاعبين وفق احتياجات الفريق التي حددها المدرب” وذلك لتدعيم التشكيلة في المناصب التي سجلت فيها نقائص.

من جانب آخر، أكد محمد حكيم حاج رجم، الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة المولودية منذ مارس 2022 خلفا لعمار براهمية، أنه فكر جديا في تقديم استقالته عقب هزيمة وهران النكراء. وقال: “نعم، لقد فكرت مليا في الاستقالة عقب خسارتنا في وهران، وكذلك بالنظر إلى الأداء المخيب الذي قدمته التشكيلة. بعدها تراجعت عن هذا القرار لأننا نمتلك مجموعة جيدة وهي بحاجة للوقت فقط لاسترجاع الانسجام والثقة”.

ويستضيف فريق مولودية الجزائر نادي وفاق سطيف عشية اليوم الأحد بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء بداية من الساعة الثالثة زوالا، في لقاء دون جمهور، وهذا لحساب الجولة الـ14 بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.