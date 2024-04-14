تجربة جديدة ليوسف عطال

دخل الظهير الأيمن للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوسف عطال، ضمن اهتمامات ناديي ليدز يونايتد الإنجليزي وتورينو الإيطالي، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية.

بحسب موقع “لوموند سبور” التركي، فإن ناديا تورينو الإيطالي وليدز يونايتد الإنجليزي مهتمان بالتعاقد مع الجزائري يوسف عطال، اللاعب الحالي لنادي أضنة ديمرسبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وليس تورينو وليدز الفريقين الوحيدان اللذان يرغبان في الاستفادة من خدمات عطال، إذ أفادت تقارير صحفية تركية مؤخرا، أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال يتواجد ضمن أجندة نادي بشكتاش التركي الذي يريد ضمه هذا الصيف بعد انتهاء العقد الذي يربطه بأضنة ديمرسبور.