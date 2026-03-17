تحت إشراف الوزير الأول.. الجزائر تحتفي بحفظة كتاب الله

في أجواء روحانية مميزة تزامنا مع ليلة القدر المباركة، احتضن جامع الجزائر بالمحمدية، مساء الاثنين، حفلاً دينيا أشرف عليه الوزير الأول، سيفي غريب، خُصص لتكريم الفائزين الأوائل في جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي.

وشمل التكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، إلى جانب المسابقة التشجيعية الموجهة لصغار الحفظة، حيث تسلم المتوجون شهادات تقديرية موقعة من رئيس الجمهورية، تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم على مواصلة مسيرتهم في خدمة كتاب الله.

وفي فرع المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة، عادت المرتبة الأولى للطفل قليل أيمن من ولاية الجزائر العاصمة، فيما حل ثانيا ديلمي أسيد من ولاية قسنطينة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب بن فاطمة محمد أنيس من ولاية عين تموشنت.

أما في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، فقد فازت بالمرتبة الأولى سميرة محداب من ولاية جيجل، وجاء في المرتبة الثانية زيداني عمر من ولاية مستغانم، بينما عادت المرتبة الثالثة لكربوع عبد العزيز من ولاية أولاد جلال.

كما تم بالمناسبة تكريم أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الوطنية تقديراً لجهودهم في تأطير المسابقة والإشراف على مراحلها المختلفة، ويتعلق الأمر بكل من الدكتور عبد الله عويسي، والدكتور عبد الكريم حمادوش، والأستاذ فريد أوشية، والدكتور نبيل دغفالي، والأستاذ عبد الكريم علالي، إضافة إلى الأستاذة سامية عياد.

ويأتي تنظيم هذا الحفل الديني في إطار العناية التي توليها الدولة الجزائرية للقرآن الكريم وأهله، وترسيخا لقيم الهوية الدينية وتشجيعاً للأجيال الناشئة على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.