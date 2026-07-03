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رياضة

تحديث لِوضعية غجميس وسوق الانتقالات

الشروق الرياضي
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تحديث لِوضعية غجميس وسوق الانتقالات

قدّم المدير الرياضي لِنادي فروزينوني الإيطالي رينتسو كاستينييني تحديثا، لِوضعية لاعبه الدولي الجزائري فارس غجميس.

ولا يزال المهاجم غجميس (23 سنة) يرتدي زي نادي فروزينوني، حتى صيف 2028.

وقال رينتسو كاستينييني بخصوص لاعبه غجميس وسوق الانتقالات الصيفية، في أحدث تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الإيطالية: “لم نستلم أي عرض رسمي حتى الآن، لكننا نعلم أنه بِإمكاننا الاحتفاظ به”.

وكانت إدارة نادي فروزينوني تأمل في ارتفاع أسهم غجميس، بعد خوضه نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الوطني الجزائري.

ويُعدّ فارس غجميس أول لاعب يخوض بطولة كأس العالم، في تاريخ نادي فروزينوني الذي تأسّس عام 1906.

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