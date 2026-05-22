تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

ستلعب مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى، يومي 5 و6 جوان المقبل.

وبرمجت ستة لقاءات يوم 5 جوان، فيما تم برمجة اللقاءين المتبقين، بين أولمبيك أقبو ونجم بن عكنون، ومولودية وهران واتحاد العاصمة، يوم 6 جوان.

وتتجه الأنظار في إفتتاح الجولة إلى لقاءين هامين، الأول يجمع بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، والثاني بين شبيبة الساورة والنادي الرياضي القسنطيني.

ويشتد الصراع في الجولة الأخيرة على المراكز المؤهلة للمنافسة الإفريقية، وتحديدا المركزين الثاني المؤهل لرابطة أبطال إفريقيا، والثالث المؤهل لمشاركة في كأس الكاف.

وقبل الجولة الختامية، تحتل شبيبة الساورة المركز الثاني بـ52 نقطة، ويتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ48 نقطة، مع لقاءين متأخرينن فيما يحتل فريق مولودية وهران المركز الرابع بـ48 نقطة.