إدارة الموقع
تحديد تواريخ ومواقيت مباريات الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى

عمر سلامي
  • 329
  • 0
تحديد تواريخ ومواقيت مباريات الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى
شعار رابطة كرة القدم المحترفة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن تواريخ ومواقيت مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الرابطة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة أيام الخميس، الجمعة والسبت القادمين.

وأجلت الرابطة داربي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد إلى موعد لاحق، بسبب ارتباط الناديين بالمنافسة الإفريقية، حيث سيخوضان مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

وستفتتح الجولة بمواجهة مولودية وهران أمام مستقبل الرويسات، وهي المباراة المبرمجة، يوم الخميس على الساعة السادسة إلا ربع، وستكون متبوعة بمباراة الرائد مولودية الجزائر ومولودية البيض، المبرمجة على الساعة الثامنة ليلا.

وبرمجت القمة التي تجمع بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة أمسية الجمعة المقبل بداية من الساعة السادسة إلا ربع.

وستختتم الجولة السبت المقبل بمبارتي، أولمبيك أقبو أمام وفاق سطيف، وأتلتيك بارادو  ضد شبيبة الساورة.

مقالات ذات صلة
اتحاد العاصمة يطالب “الفاف” بالتدخل

اتحاد العاصمة يطالب “الفاف” بالتدخل

بِالفيديو: بونجاح يتألّق تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: بونجاح يتألّق تسجيلا وتمريرا

مرتبطة بنهائي كأس إفريقيا.. حكيمي يتلقى هدية غير متوقعة من نجم ريال مدريد (فيديو)

مرتبطة بنهائي كأس إفريقيا.. حكيمي يتلقى هدية غير متوقعة من نجم ريال مدريد (فيديو)

نادي بارادو يتوّج بلقب الدورة الوطنية لأكاديميات أقل من 13 سنة

نادي بارادو يتوّج بلقب الدورة الوطنية لأكاديميات أقل من 13 سنة

مبابي يفضل الكاميرون على المنتخب الجزائري لهذا السبب

مبابي يفضل الكاميرون على المنتخب الجزائري لهذا السبب

رفيق بلغالي على رادار نادي روما الإيطالي

رفيق بلغالي على رادار نادي روما الإيطالي

