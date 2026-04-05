تحديد تواريخ ومواقيت مباريات الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن تواريخ ومواقيت مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الرابطة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة أيام الخميس، الجمعة والسبت القادمين.

وأجلت الرابطة داربي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد إلى موعد لاحق، بسبب ارتباط الناديين بالمنافسة الإفريقية، حيث سيخوضان مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

وستفتتح الجولة بمواجهة مولودية وهران أمام مستقبل الرويسات، وهي المباراة المبرمجة، يوم الخميس على الساعة السادسة إلا ربع، وستكون متبوعة بمباراة الرائد مولودية الجزائر ومولودية البيض، المبرمجة على الساعة الثامنة ليلا.

وبرمجت القمة التي تجمع بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة أمسية الجمعة المقبل بداية من الساعة السادسة إلا ربع.

وستختتم الجولة السبت المقبل بمبارتي، أولمبيك أقبو أمام وفاق سطيف، وأتلتيك بارادو ضد شبيبة الساورة.