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رياضة

تحديد مواعيد المباريات المتأخرة عن الدور الـ16 لكأس الجزائر

عمر سلامي
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تحديد مواعيد المباريات المتأخرة عن الدور الـ16 لكأس الجزائر
ح.م
كأس الجزائر

حدّدت لجنة كأس الجزائر، تواريخ إجراء المباريات المتأخرة عن الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر.

وستلعب مباراة إتحاد خنشلة أمام إتحاد مغنية، يوم 3 مارس المقبل، بملعب خنشلة، بداية من الثانية زوالا.

أما المباراة الثانية المتأخرة عن الدور الـ16، والتي تجمع بين شباب الميلية ونجم مقرة، فقد برمجت بملعب جيجل، في نفس اليوم والتوقيت، أي في الثالث من شهر مارس المقبل، بداية من الثانية زوالا.

وبرمج لقاء إتحاد الشاوية وضيفه شباب بلوزداد، يوم 22 مارس المقبل، بملعب زرداني حسونة، بأم البواقي بداية من الثانية زوالا.

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