تحدي “ProtoMarket” ..وزارة التعليم العالي تعلن انطلاق التسجيلات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن إطلاق أكبر تحدي وطني تحت اسم “protoMarket “، موجه لدعم النماذج الأولية القابلة للتسويق، لفائدة الطلبة وخرجي مؤسسات التعليم الحاصلين على وسم “مشروع مبتكر”.

وحسب ما أفدت به الوزارة، يهدف هذا التحدي إلى مرافة الطلبة في المشاريع الابتكارية، مع العمل على تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، مع استفادتهم من تمويل مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم، وقد يرتفع في الحالات الاستثنائية إلى 200 مليون سنتيم، وفقًا لمعايير وشروط تحددها لجنة الانتقاء الوطنية.

وعن شروط المشاركة، فيتوجب على المعنيين الحصول على شهادة توطين صادرة عن حاضنة أعمال جامعية حاصلة على الوسم، وأن يكون المشروع المبتكر حاصل على الوسم ساري المفعول (لمدة تساوي سنتين أو أقل)،

وتنطلق التسجيلات في البرنامج عبر المنصة الرقمية بداية من اليوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية 6 أكتوبر 2025، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية بتاريخ 19 أكتوبر 2025.

وبخصوص سيرورة التحدي، ستشرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات عبر لجانها الجهوية على عملية الانتقاء الاولي للمشاريع المبتكرة وهذا خلال الفترة من 11 إلى 12 اكتوبر 2025.

وترسل محاضر الانتقاء الجهوية إلى اللجنة الوطنية يوم 14 اكتوبر 2025، لتنشأ بعدها لجنة وطنية مختلطة من خبراء للقيام بعملية الانتقاء النهائي.

وخلال نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” للإذاعة الوطنية، الإثنين، كشف الوزير بداري عن تخصيص دعم مالي للطلبة أصحاب النماذج النهائية للمشاريع المبتكرة يتراوح بين 1 و2 مليون دج، وذلك بهدف تشجيع روح المقاولاتية في الوسط الجامعي لدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد قوي وذكي ومتطور.