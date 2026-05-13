تحذير للرجل: هذا ما يحدث عندما تفرط في تناول الملح!

حذّر باحثون من أن الإفراط في تناول الملح من طرف الرجل قد يؤدي إلى تراجع الذاكرة على مدى 6 سنوات، لأن الصوديوم قد يُساهم في التهاب الدماغ.

ففي دراسة حديثة نشرت هذه السنة في مجلة “علم الأحياء العصبي للشيخوخة”، استشهد فريق من 9 باحثين من ثماني جامعات أسترالية بدراسات حيوانية حديثة أظهرت وجود علاقة ثابتة بين تناول الصوديوم وضعف الإدراك.

أراد الباحثون من خلال هذه الدراسة، معرفة ما إذا كان هذا التأثير ينعكس أيضا على البشر، وخاصة بين الرجال، استنادا إلى دراسة أجريت عام 2023 وجدت أن “الذكور يستهلكون كمية ملح أكبر بكثير من الإناث”، بحسب موقع thehealthy.

التأثير على الذاكرة العرضية

يبدو أن زيادة تناول الصوديوم تؤثر على الذاكرة العرضية، وهي نوع الذاكرة المستخدمة لاسترجاع التجارب الشخصية والأحداث المحددة من الماضي.

وجد الباحثون أن هذا التأثير، الذي قد يتسبب في نسيان أي شيء، بدءً من مكان ركن السيارة وصولا إلى أول يوم دراسي، لوحظ بشكل رئيسي لدى الرجال.

وأشار الباحثون إلى عدم وجود أي ارتباطات مماثلة لدى النساء في الدراسة.

أوضحت الباحثة الرئيسية سامانثا غاردنر، في بيان صحفي: أن الذكور المشاركين أظهروا ارتفاعا في ضغط الدم، وهو ما يتأثر بتناول الصوديوم.

خطر تناول كمية كبيرة من الملح

وفي الدراسة الجديدة، قيّم الباحثون كمية الملح التي يتناولها أكثر من 1200 شخص على مدى 6 سنوات، 41% منهم من الرجال.

وأشار الباحثون إلى أنه تم تقييم وظائف الدماغ لدى المشاركين على فترات 18 شهرا باستخدام مجموعة من الاختبارات المعرفية.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين بدأوا بتناول كميات أكبر من الصوديوم شهدوا تراجعا أسرع في قدرتهم على تذكر الأحداث.

وقالت غاردنر إن الصوديوم قد يُساهم في التهاب الدماغ، وتلف الأوعية الدموية، وانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، وفقا لموقع drugs.

وماذا عن النساء؟

أكد الباحثون أن الصوديوم قد لا يُؤثر على دماغ كل شخص بالطريقة نفسها. يختلف الرجال والنساء في كمية الصوديوم التي يستهلكونها عادة وفي خطر إصابتهم بالتدهور المعرفي، لذا فإن النظر إلى مجموعات مختلطة الجنس قد يُخفي أنماطا حقيقية.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تثبت أن الملح يسبب فقدان الذاكرة بشكل مباشر، بل تُظهر فقط وجود صلة بين ارتفاع استهلاك الصوديوم وتسارع تراجع الذاكرة لدى الرجال.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم السبب الدقيق واستكشاف سبب عدم تأثر النساء بنفس الطريقة، وفقا لموقع knowridge.

ما هي الكمية المفرطة من الملح؟

الملح معدن مهم لصحتنا العامة، لكن معظمنا يحصل بالفعل على أكثر من كفايته. من المعروف أن الإفراط في تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وغيرها، وبناء على هذه النتائج، قد يؤثر سلبا على صحة دماغ الرجال أيضا.

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الكمية الموصى بها هي 2300 ملليغرام يوميا، أو ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام، حسب موقع mindbodygreen.