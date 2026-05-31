تحذير من الأدوية التي تباع على شبكات التواصل الاجتماعي

حذر المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة من الأدوية التي يتم بيعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونبه أنه وإضافة لكون المعاملات التجارية المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية عبر شبكات التواصل “محظورة تمامًا بموجب اللوائح السارية”، هذه المنتجات قد تحتوي “على عيوب جسيمة في الجودة، أو التخزين، أو التركيب، أو الفعالية العلاجية، مما يُعرّض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.”

ولفت المجلس في بيان وجهه اليوم الاحد، 31 ماي، إلى الصيادلة والعاملين في مجال الرعاية الصحية “إلى أن هذه القنوات الموازية وغير المصرح بها تُسهّل إدخال وتداول المنتجات الصيدلانية المقلدة، أو المزيفة، أو غير المسجلة، أو غير المعلنة، مما يُشكّل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والأمن الصحي الوطني.”

ودعا المجلس “جميع الصيادلة إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالتسويق غير المشروع للمنتجات الصيدلانية، ولا سيما تلك المعروفة باسم “كابا”، إلى المجلس الإقليمي المختص بالنقابة، ليتمكن الأخير من إحالة الأمر إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكد المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة أنه “لا يجوز صرف أي دواء أو منتج صيدلاني أو تسويقه أو الترويج له ما لم يكن مدرجًا في القائمة الرسمية للمنتجات الصيدلانية المسجلة الحاصلة على ترخيص تسويق صادر عن السلطات المختصة.”

وذكر ان ممارسة مهنة الصيدلة تخضع “لقوانين وأنظمة صارمة تضمن سلامة المرضى وجودة المنتجات وحماية الصحة العامة.”