تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني لمشجعي مونديال 2026

سرقة الأموال والبيانات الشخصية عبر عدة استراتيجيات تضليلية

حذّرت شركة “كاسبرسكي” المتخصصة في الأمن السيبراني من تصاعد وتيرة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف مشجعي كأس العالم 2026، مستغلة الزخم العالمي المحيط بالحدث لسرقة الأموال والبيانات الشخصية عبر أساليب تضليلية متطورة.

وكشف تقرير صادر عن الشركة عن نشاط مكثف وممنهج يعتمد على إنشاء منصات مزيفة تحاكي المواقع الرسمية للبطولة، حيث يتم استدراج المستخدمين من خلال عروض مغرية لشراء تذاكر المباريات أو منتجات مرتبطة بالمونديال. وأوضح الخبراء أن هذه المواقع تعتمد على تصميمات وهوية بصرية مشابهة لتلك المعتمدة رسمياً، ما يمنحها مظهراً موثوقاً يصعب تمييزه من قبل المستخدمين.

وأشار التقرير إلى أنه من أبرز التهديدات المرصودة انتشار مواقع لبيع تذاكر وهمية، تدّعي توفير مقاعد لمباريات البطولة مع إمكانية الدفع بعملات متعددة، في حين تهدف فعلياً إلى جمع بيانات البطاقات المصرفية للمستخدمين، ما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة أو استخدام تلك البيانات في عمليات احتيال لاحقة.

كما رصدت الشركة مواقع تسوق إلكترونية تزعم بيع منتجات رسمية، مثل القمصان والتمائم، بأسعار مخفضة بشكل لافت، حيث يستخدم المحتالون وسوماً أمنية مزيفة وشعارات توحي بالمصداقية، بينما تكون نماذج التسجيل موجهة أساساً لجمع المعلومات الشخصية والمصرفية للضحايا.

وفي سياق متصل، لفتت “كاسبرسكي” إلى استخدام رسائل بريد إلكتروني احتيالية تحمل طابعاً رسمياً، تنتحل صفة جهات تنظيمية أو قانونية، وتحتوي على روابط تصيد تقود المستخدمين إلى صفحات مزورة تهدف إلى سرقة بيانات الدخول أو دفعهم لإجراء تحويلات مالية.

ودعا خبراء الأمن السيبراني المشجعين إلى توخي الحذر، مؤكدين ضرورة التعامل حصراً مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA والمنصات المعتمدة، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة البيانات الحساسة عبر مصادر غير موثوقة.

كما أوصت الشركة بجملة من الإجراءات الوقائية، من بينها تفعيل المصادقة الثنائية، ومراقبة الحسابات المالية بانتظام، والتحقق الدقيق من عناوين المواقع الإلكترونية، إضافة إلى استخدام حلول أمنية موثوقة لرصد الروابط الخبيثة وحظر محاولات التصيد الاحتيالي.

وأكدت “كاسبرسكي” في ختام تقريرها أن هذه التحذيرات تأتي في ظل توقعات بارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، حيث يسعى المحتالون لاستغلال الحماس الجماهيري لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.