تحضيرات نهائية لإطلاق حملة وطنية لجمع جلود وصوف الأضاحي

باشرت وزارة الصناعة استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود وصوف أضاحي عيد الأضحى، من خلال عقد اجتماع تنسيقي قطاعي موسع خصص لتعبئة مختلف الأطراف المعنية والدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذه الحملة تنظمها اللجنة الوطنية القطاعية المشتركة التي تقودها وزارة الصناعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، سيفي غريب، في إطار مقاربة حكومية تهدف إلى تعزيز تثمين الموارد المحلية.

وتهدف العملية إلى دعم شعبة الجلود والصوف عبر تطوير سلاسل التحويل الصناعي، وترسيخ ثقافة الاسترجاع وإعادة التدوير، إلى جانب الحد من الأثر البيئي لمخلفات الأضاحي، وتعزيز الإدماج الصناعي وتقليص الاعتماد على الاستيراد لفائدة الإنتاج الوطني.

وفي سياق متصل، تعتمد هذه الحملة على تنسيق محكم بين عدة قطاعات وزارية، تشمل الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والشؤون الدينية والأوقاف، والتكوين والتعليم المهنيين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، والاتصال، والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة وجودة الحياة، بما يضمن فعالية التدخل الميداني على المستوى الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شهر أفريل الماضي شهد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي خصصت لضبط الآليات التشغيلية للحملة وضمان تعبئة منسجمة وفعالة لكافة المتدخلين.

كما ترتكز العملية على إشراك مختلف الفاعلين، لاسيما المنظمات والجمعيات المدنية والمهنية الناشطة في مجال التحسيس والتعبئة المجتمعية، إلى جانب المجمع الصناعي “جيتكس”، وكذا اللجان الولائية المنشأة تحت إشراف الولاة، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات ومديريات الصناعة، باعتبارها الهيئة التنفيذية الميدانية المكلفة بتنفيذ الحملة عبر كامل التراب الوطني.