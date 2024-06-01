تحضيرا لكأس إفريقيا.. المنتخب الجزائري للسيدات يفوز على “فتيات قسنطينة ” بنتيجة ثقيلة

فاز المنتخب الوطني للسيدات على كبريات فتيات قسنطينة بثمانية أهداف نظيفة ،في مباراة ودية جرت الجمعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل صفر.

أهداف المنتخب الوطني للسيدات كانت من توقيع كل من نعيمة بوهني د7 و د19 ود39، ميلين دوريا في د21، ميليسا بطحي في د24، ليديا بلقاسمي في د59 ، غنية عيادي في د88، وأميليا زيما د91 .

وكانت المباراة الودية فرصة للمدرب بن ستيتي لإشراك معظم العناصر الوطنية، حيث مع بداية المرحلة الثانية وإلى غاية الدقيقة 70 من اللقاء أجرى 10 تغييرات.

ويدخل اللقاء الودي في إطار البرنامج التحضيري لسيدات “الخضر” لخوض منافسة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السيدات مباراة ودية ثانية الإثنين القادم بملعب مصطفى تشاكر، أمام كبريات نادي أولمبيك آقبو المتوج بكأس الجزائر .