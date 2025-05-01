تحضيرا لموسم الاصطياف.. إطلاق مزايدة مفتوحة لاستغلال الشواطئ

أعلنت ولاية وهران، عبر مديرية السياحة والصناعة التقليدية، عن فتح مزايدة عمومية لمنح حق الامتياز لاستغلال عدد من الشواطئ السياحية بالولاية خلال موسم الاصطياف لسنة 2025.

وأوضحت مصالح الولاية أن العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 والمتعلق باستغلال واستعمال الشواطئ، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 5 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي لهذه الفضاءات.

وتشمل المزايدة 66 موقعًا موزعًا على عدة بلديات تابعة لدائرة عين الترك ودائرة بوسفر، منها شواطئ مداغ، الرأس الأبيض، كوراليس، بومو، الشاطئ الكبير، كوست، سان روك، تروفيل وبوزفيل. وتراوحت المساحات المعروضة ما بين 300 و13,662 مترًا مربعًا، بأسعار افتتاحية تبدأ من 200 ألف دج وتصل إلى مليون و520 ألف دج، حسب موقع ومساحة كل جزء مخصص للاستغلال.

ودعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية كافة المهتمين من المستثمرين والمتعاملين السياحيين إلى المشاركة في هذه المزايدة المفتوحة، عبر سحب دفتر الشروط والتقيد بالمواصفات والمعايير المطلوبة لضمان نجاح الموسم السياحي في ظل احترام القوانين المعمول بها.

وتأتي العملية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات السياحية وتحسين ظروف استقبال المصطافين، عبر تنظيم الفضاءات الشاطئية وتوفير بيئة آمنة ومجهزة للزوار خلال الموسم الصيفي.