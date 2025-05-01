-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تحضيرا لموسم الاصطياف.. إطلاق مزايدة مفتوحة لاستغلال الشواطئ

محمد فاسي
  • 665
  • 0
تحضيرا لموسم الاصطياف.. إطلاق مزايدة مفتوحة لاستغلال الشواطئ
ح.م
شواطئ ولاية وهران

أعلنت ولاية وهران، عبر مديرية السياحة والصناعة التقليدية، عن فتح مزايدة عمومية لمنح حق الامتياز لاستغلال عدد من الشواطئ السياحية بالولاية خلال موسم الاصطياف لسنة 2025.

وأوضحت مصالح الولاية أن العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 والمتعلق باستغلال واستعمال الشواطئ، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 5 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي لهذه الفضاءات.

وتشمل المزايدة 66 موقعًا موزعًا على عدة بلديات تابعة لدائرة عين الترك ودائرة بوسفر، منها شواطئ مداغ، الرأس الأبيض، كوراليس، بومو، الشاطئ الكبير، كوست، سان روك، تروفيل وبوزفيل. وتراوحت المساحات المعروضة ما بين 300 و13,662 مترًا مربعًا، بأسعار افتتاحية تبدأ من 200 ألف دج وتصل إلى مليون و520 ألف دج، حسب موقع ومساحة كل جزء مخصص للاستغلال.

ودعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية كافة المهتمين من المستثمرين والمتعاملين السياحيين إلى المشاركة في هذه المزايدة المفتوحة، عبر سحب دفتر الشروط والتقيد بالمواصفات والمعايير المطلوبة لضمان نجاح الموسم السياحي في ظل احترام القوانين المعمول بها.

وتأتي العملية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات السياحية وتحسين ظروف استقبال المصطافين، عبر تنظيم الفضاءات الشاطئية وتوفير بيئة آمنة ومجهزة للزوار خلال الموسم الصيفي.

مقالات ذات صلة
مراد يطلق الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات

مراد يطلق الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات

الرواتب وتعويضات العلاج وسكنات التكوين المهني تحت المجهر

الرواتب وتعويضات العلاج وسكنات التكوين المهني تحت المجهر

الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

بداري يشرف على إطلاق خمس منصات رقمية مبتكرة

بداري يشرف على إطلاق خمس منصات رقمية مبتكرة

أكثر من 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

أكثر من 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

كل شيئ عن تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي

كل شيئ عن تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد