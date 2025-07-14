تحقيق تكميلي مع نجل وزير و”نونو مانيطا” وإطارات “إيميتال”

عن وقائع الصفقات المشبوهة وسفرية موريتانيا

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإجراء تحقيق تكميلي جديد في القضية المعروفة بـ”فساد إيميتال” المتابع فيها كل من رجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، ونجل وزير في الحكومة السابقة، والمدير العام لمؤسسة فوندال “ص. نور الدين”، إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار “ب. كريم” ومتهمين آخرين.

وجاء الإجراء الذي أمر به قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أن تم الاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف فساد طال فروع مجمع “إيميتال”، ليقرر إجراء تحقيق تكميلي إضافي، بدلا من إحالة الملف على المحاكمة، بعد أن ظهرت قرائن وأدلة جديدة في التحقيق.

وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، قد قررت في حكمها عدم إطلاق سراح كلّ من نجل الوزير السابق في الحكومة، ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” والمدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص. نور الدين” إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب. كريم” المتابعين في ملف فساد طال فروع مجمع “إيميتال”، حيث أيدت قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي، والمتعلق بإيداع عدد من المتهمين ووضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية عن وقائع فساد طالت فروع مجمع “إيميتال”، والمتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة.

كما قررت غرفة الاتهام إبقاء تحت إجراء الرقابة القضائية كل من رئيس سابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والمدير السابق لفندق الأوراسي، فيما تم تأييد قرار منع مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر مع الوضع تحت إجراء الرقابة القضائية المتهم “أ.ش” الذي يشغل منصب مدير عام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية.

وقد سبق لمصالح الأمن المشتركة أن حققت في وقائع فساد تتعلق بإبرام عدد من فروع “إيميتال” لصفقات مشبوهة مع رجل أعمال معروف بولاية وهران المدعو “نونو مانيطا”، وهو صديق ابن وزير في الحكومة السابقة، والأكثر من ذلك، فإن رجل الأعمال المذكور تنقل إلى موريتانيا من دون أي صفة قانونية مؤهلة، رفقة الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب. كريم” والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال” “ص. نور الدين” والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “خ. ميلود” لحضور فعاليات الاتحاد العربي للتعدين والصلب الذي نظم بموريتانيا، أين تم إبرام صفقات هناك، وهو ما تحقق فيه الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.